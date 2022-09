Viljandi suvine mainekampaania tõi maakonnale tähelepanu

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on oluline, et linn koos maakonnaga oleks sihtkohana pildil. "See, et Viljandis on mõnus olla ja piirkonnas palju avastada, on meile endile ju hästi teada. Aga kui soovime, et järjest rohkem külalisi nendest võimalustest teada saaks, peame ennast pildil hoidma," ütles ta.