Kriiska ütles, et eelmisel aastal arheoloog Heiki Valgu eestvedamisel linnuse hoovis tehtud väljakaevamistel päevavalgele tulnud leiud andsid üsna kindla teadmise, et linnus rajati XIV sajandil.

Tänavusuvised kaevamised, mis olid seotud ulatuslike konserveerimistöödega linnuse varemetel, kinnitasid mulluste väljakaevamiste tulemusi. Selgus, et suure tõenäosusega on XVI sajandi teisel poolel linnuses olnud venelaste sõjalaager, millest on maha jäänud tublisti olmeprahti ja pisut esemeid, mis ei ole varasemad kui XIV sajandist. Samuti leiti ammunoole otsi XIV ja XV sajandist ning liivakivist valuvorm tinakuulide valmistamiseks.