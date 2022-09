Kesklinna kooli asub oktoobrist juhtima Kaija Kits. «Silm säras alates esimesest vestlusest!»

Praegune abilinnapea Tonio Tamra märkis, et tema teada polegi ühelegi koolile Viljandis nii põhjalikult direktorit otsitud. Parimate väljasõelumiseks kaasati ka nõustamisagentuur Fontes, kes kolme kõige perspektiivikama kandidaadi kohta põhjaliku analüüsi kirjutas. Lõpuks langeski komisjoni otsus Kaija Kitse kasuks ning Tamra kinnitusel võib Kesklinna kooli pere kergendatult hingata: juht on leitud ning nõuete teatud leevendamine ei tähenda, et valik oleks langetatud kergekäeliselt.