Linnavalitsus asus Männimäe trikipargi projekteerijat ja ehitajat otsima

"Männimäel on palju noori, kes skate-parki kasutavad, aga praegune rulapark on amortiseerunud ning vajab värskendust. Seda selleks, et Jakobsoni kooli lapsed, ekstreemsporti harrastav kogukond ja kõik teised huvilised saaksid tänapäevastes tingimustes liikumisharrastusega tegelda," ütles linnapea. "Väljakuulutatud hanke koostamisel said kaasa mõelda ja rääkida erinevate skate-parki kasutavate huvirühmade esindajad. Nende vajadustest ja soovidest lähtudes saab lõpptulemus kindlasti väga hea."