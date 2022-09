Etnokulpidele rahvahääletus aitab leida pärimuse parimad

Pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul on vaheaastast hoolimata konkursi tase kõrge ja palju uut loomingut, millega võib väga rahule jääda. Eriti rohkelt oli sooloalbumeid, mis peegeldab möödunud perioodi. Lisaks tuntud tegijatele mitu uustulnukat, kelle heliloomingu kvaliteet on väga kõrge.

"Siinse pärimusmuusika väärtuslikumat auhinda Etnokulpi saab võrrelda filmimaailma Oscariga. Möödunud aastal andsime välja vaid parima albumi Etnokulbi ja see tähendab, et enamikusse kategooriatesse on kogunenud kahe aasta looming," rääkis Tarmo Noormaa ja lisas, et säärane nominentide hulk muudab parimate väljaselgitamise kindlasti pingelisemaks.