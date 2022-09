Pika tänava uuendusega saab vanalinn ühtse tänavavalgustuse

Rein Triisa sõnul tuli idee Pikal tänaval valgustus välja vahetada kevadel. «Pika tänava Kauba tänava poolne osa on väga kitsas ning sealsed esimesed viis posti segavad oluliselt liiklemist. Seetõttu tuli meil mõte asendada need tänava kitsal osal maja külge käivate konsoolidel valgustitega,» selgitas ta ja lisas, et samuti on plaanis vahetada kuus halli vanalinna ebasobivat valgustit mustade vastu.