Eesti valitsus jõudis konsensuslikule otsusele, et õpetajate, politseinike, päästjate ning kultuuri- ja sotsiaaltöötajate palgafond kasvab järgmisel aastal vähemalt 15 protsenti. See on positiivne (regionaalpoliitiline) lahendus. Oli ju näiteks Eesti haridustöötajate liit käinud välja ka streigikaardi, kui pedagoogide palgadraamale lahendust ei saabu.