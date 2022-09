Kert Varik ja Lari Kunnas kirjutasid end hõbedaga Eesti ja Soome spordiajalukku

Seni olid Eestile motokrossi maailmameistrivõistlustelt, seejuures samuti külgvankriga mootorrataste krossis, ainsa medali toonud Are Kaurit ja Jürgen Jakk 2004. aastal ning see oli pronks.

Nagu värske maailmameistrivõistluste hõbedamees, karksinuialane Kert Varik nentis, võib praegu seega öelda, et ta on koos Lari Kunnasega spordiajalugu kirjutanud: nüüd kuulub eestlaste motokrossi maailmameistrivõistlustel sõidetud läbi aegade parim tulemus neile. «Sellest oli 18 aastat … jah. Nüüd läheb aega, et see järgi sõita, ma arvan.»