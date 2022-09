Holstre-Nõmme krossirajal peeti 15. MMM

Omanäoline võistlus sai teoks 15. korda ja ühe korraldaja Toomas Triisa sõnul on see krossimeeste pidu, mille korraldavad mehed, kes on harjunud ise stardipuu taga olema. "Selleks nädalavahetuseks vahetatakse kohad ja need mehed loovad maailma parimad tingimused oma sõpradele turvaliseks ja lõbusaks sõiduks. Iga mees peab ju kas või korra elus mootorrattaga sõitma ning kui seda saab teha omasugustega mõõtu võttes täiemahulisel krossivõistlusel, siis sellest paremat võimalust ei saa olla," on ta öelnud.