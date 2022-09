Kui augustis oli Eestis veel 256 postkontorit ja postipunkti, siis novembriks jääb neid alles 182. Omniva on öelnud, et hoiab selle sammuga kokku ligi miljon eurot aastas. Teiste seas on sulgemisele läinud ja läheb nii mõnigi Viljandimaa postiasutus.