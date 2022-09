Ketaspidur, millesse kuulusid Levo Jõgiaas, Priit Oks ja Taavi Bergmann, sündis 1999. aastal koolibändina. Hiljem on liikmeid vahetunud ning sel pildil on (vasakult) Jan Pillav, Teet Leis, Taavi Bergmann ja Levo Jõgi­aas. Bändi kuulub ka Kaspar Kadastik, kes selle foto tegemise ajaks kohale ei jõudnud.

Lava eest kostis tüdrukute kiljumist. Kõlasid esimesed kitarrihelid. Jan Pillav ütles mikrofoni, et on eriti õnnelik, et saab sel õhtul lava jagada oma heade sõpradega. Teise mikrofoni tagant märkis Levo Jõgiaas, et kes tahab veel Jani kohta teada, siis Orkuti kaudu saab.