Volikogu aseesimees Taavi Umal (paremal) saatis reedel laiali kutsed Põhja-Sakala volikogu koosolekule. Vastaspoole hinnangul on see kutse õigustühine. Fotol on Umala kõrval tema nimekirjakaaslane Lembit Kruuse ning Eesti 200 esindaja Aivar Paas.

Foto: Elmo Riig