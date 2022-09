Sündide hulk liigub tänavu allpool madalrekordi piiri

Ehkki augustis registreeriti Viljandimaal 47 lapse ilmaletulek, olid varasemad seitse kuud nii väikese sündimusega, et vahe eelmise aastaga on kokkuvõttes 34 last. Eestis tervikuna on senise kaheksa kuuga sündinud 908 last vähem kui mullu.

Maakonnas sündis kaheksa kuuga 243 last. Mullu oli samaks ajaks sündinud 277 last, aga see oli kõigi aegade kaheksa kuu kõige kehvem tulemus. Aasta lõpus sündimus suurenes ning lõpptulemus, 411 last, kerkis altpoolt vaadates neljandale reale.

Kui sündide hulk jätkub sügisel ja talve hakul senises rütmis, võib eeldada, et tänavu lisandub maakonda ligi 360 last, mis oleks Viljandimaa negatiivne sündide rekord alates 1920. aastast, mil siin hakati sündide registrit pidama.

Senine väikseim tulemus pärineb 2013. aastast, kui Viljandimaal tuli ilmale 391 last. Parimad ajad jäid 1980. aastate lõppu ja 1990. aastate algusesse, mil aastas sündis üle 1100 lapse.

Viljandis kutsutakse kõik eelmises kvartalis sündinud lapsed koos vanematega linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtule, kus neile ulatatakse hõbelusikas. Seda aastaid korraldada aidanud linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juht Krista Kull sõnas, et tema pole suurt sündide hulga kukkumist tajunud.