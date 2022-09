Ugala püsitrupi liige, 83-aastane Peeter Jürgens hoiab Eesti teatris üht kindlat rekordit: ta on kõige vanem palgaline tegevnäitleja. Rollisoorituste arvu poolest võib Jürgens teatrijuhi sõnul samuti rekordit hoida, kuid selle kohta on raske kinnitust leida. «Kindlasti on ta aga seal päris tipus,» lisas Tabor tunnustavalt.