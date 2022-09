Ugala hooaja avapeo koogileti tulu läks Ukraina heaks

"Slava Ukraini on teiste Ukrainat abistavate organisatsioonide kõrval silma hakanud oma läbipaistva tegevuse, kiire reageerimisega kriisikolletes ja selge kommunikatsiooniga," rääkis Ugala turundus- ja avalike suhete juht Kätlin Sumberg. "Ka nende juhi südikus on olnud äärmiselt tähelepanuväärne."

Sumberg avaldas lootust, et teatri töötajate väike panus on Slava Ukraini tegevusele abiks ning et toetamispisikuga nakatub veel mõni inimene ja organisatsioon.