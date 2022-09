Täna on doonoripäev

Täna kella 13-ni on Viljandis Sakala keskuses doonoripäev. Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse kodulehe andmetel on üliväikseks kahanenud A-grupi ning negatiivse 0- ja B-grupi vere varud, nii et nende gruppide vere annetajad on eriti oodatud.