Nagu Ene Runing rääkis, sai Viljandi gümnaasium kümneaastaseks ning kooliaasta on seal ikka alanud juba augustis esimese kursusega. "See on maalilaagri kursus. Esimene toimus lisaks Viljandile Karksi-Nuias aastal 2013 ning selles osales ainult meie enda kool. Järgmistel kordadel on osa laagrist olnud peale Viljandi Valmieras, Kõpus, Hallistes, Rõuges, Laiusel, Pühajärvel ja Kuressaares. 2016. aastast on meil seltsis olnud Võru ja Jõgevamaa gümnaasiumi noored ja juhendajad ning sellest suvest liitus just tegevust alustanud Saaremaa gümnaasiumi rahvas."