Selveri toidupoe kullerteenus näitab ettevõtte kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul, et Viljandimaal on selles vallas potentsiaali. Viimase aastaga on siin Selveri e-poest tellimusi tehtud poolteisele tuhandele aadressile ja sellega on Viljandimaa tellimuste arvult Eestis kuues. Kui võrrelda näiteks mullust ja tänavust juulit, kasvas tellimuste maht peaaegu kolmandiku võrra ning läinud aasta lõpust on tarneid tehtud iga päev.