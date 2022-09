Kultuuriakadeemia segakoori dirigent Pille Kährik ütles, et pühapäevane kontsert on koorimuusika mõttes suur sündmus. «Üldse on praegu suur ime, kui mõni koor kontserdi jagu kava saab lavale tuua, sest pandeemia on mõjunud koorilaulule üsna laastavalt. Eelseisval suvisel noorte laulupeol selgub, milline on olukord laste- ja noortekoorides ning kas meie rahvuslik uhkus laulu- ja tantsupidu ikka jääb jätkusuutlikuks raskete aegade kiuste,» rääkis dirigent.