Vallavanema valimiseks on küll hääled koos, aga istungit ei paista

Ühe osa volikogu liikmete plaan koondada augusti lõpus kaheks jagunenud toetushääled kõik Karel Tölbi toetuseks on Aino Viinapuu kinnitusel lõpule jõudnud ning 13 vallavoliniku ettepanek volikogu kokkukutsumiseks tähendabki tema sõnul seda, et ühine meel uue vallajuhi ametisse seadmiseks on leitud. Selleks on vaja 11 toetushäält.