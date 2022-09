Põllult leitud kuldsõrmuse omanik on selgeks saanud ning see rändab omaniku pärija kätte.

Kui esimene kuuldus põllult leitud kuldsõrmuse kohta Vanamõisa elanikeni jõudis, arvasid vanemad inimesed kohe, et see peab olema endise külaelaniku Villu Soobi naise Anne oma. Nii Villu kui Anne on juba aastaid meie seast lahkunud ning leidjad on lubanud sõrmuse tagastada nende tütrele.