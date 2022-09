Mehaanikute mitteametlikud maailmameistrivõistlused ehk MMM on kord aastas toimuv motokrossi- ja enduuroüritus, kus võivad end proovile panna nii motomehaanikud kui teised huvilised. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal jäi see koroonapiirangute tõttu ära, nüüd tuleb see aga juubelihõngulisena, 15. korda. Ja pärast erinevaid Eesti krossiradu ringituuritamist jälle nii-öelda kodurajal.