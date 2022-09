Hundid on viimastel öödel mitmes kohas lambaid murdnud

Ellujäänud lambad on hirmul ja ärevil.

Suure-Jaani külje all Sillari talus langesid pühapäeva öösel lambad hundirünnaku ohvriks. Kaks lammast hukkusid, kaks said tugevalt viga ja kaks pääsesid maja taha putku. Pererahvale oli rünnak ootamatu, sest elektritaraga ümbritsetud aedik on kohe elumaja kõrval.