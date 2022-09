Uus olukord on koolitundi toonud käemärgid ja mitmekeelsuse

Kitzbergi gümnaasiumi direktor Jaak Israel tähendas, et seal on tööl ukrainlasest koordinaatorõpetaja, kes õppetööd sujuvamaks muudab. «Õpe on tore segu. Oskusained, näiteks muusika, kehaline kasvatus ja inglise keel, käivad klassiga. Et õpetaja ise on loodusainete õpetaja, annab ta bioloogiat, keemiat ja loodusõpetust ning kuna Ukraina distantsõpe toimib hästi, siis matemaatikat ja muid selliseid aineid teevad nad sealtkaudu,» rääkis ta.