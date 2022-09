Üle Eesti kõlanud kärgatuste tekitajaks olid Saksa hävitajad

Õhuväe teavitusspetsialist Siim Verner Teder kinnitas, et teisipäeva pärastlõunal ületasid Saksamaa hävitajad Eurofighter Typhoon tavapärase treeninglennu ajal ülehelikiiruse ja sellega kaasnes vali heli Kagu- ja Lõuna-Eesti kohal.

Viljandimaal kuuldi pauke Võhmast Mustla ja Karksi-Nuiani. Viljandis värisesid kõige suurema kärgatuse ajal majaseinad ja klirisesid aknad. Pärast paukude registreerimist said häirekeskus ja politsei inimestelt hulgaliselt ärevaid kõnesid ning politseinikud selgitasid välja, et paugud pärinesid liitlaste hävitajate tegevusest Eesti õhuruumis.

Eesti õhuvägi andis teada, et harjutusi tehakse laupäevani ja kavas on ka madallennud, mida tehakse vähem kui 200 meetri kõrgusel maapinnast.

Madallennud on kavas esmaspäevast laupäevani kella 10–17 Lõuna-, Ida- ja Kesk-Eesti madallennualadel ning mitte madalamal kui 152 meetrit. On võimalik, et lennukid mööduvad asulatest või üksikutest taludest, kuid võimaluse korral püütakse asustatud alasid vältida.