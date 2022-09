Ulmelise aja olmeline Tšehhov

Tšehhovi loomingut pole Ugala laval näha olnud pikka aega. Aastatel 2017–2021 mängiti küll «Kajaka»-ainelist ­«Krdi lolli lindu» (lavastaja Taago Tubin), kuid tõele au andes oli see adaptatsioon, mille autoriks märgitud Ameerika näitekirjanik Aaron Posner. Kui vaadata aga sajandis kaugemale, on Ugala repertuaaris oma koht «Onu Vanjal» (2002, lavastaja Kaarin Raid), «Kolmel õel» (2008, lavastaja Peeter Tammearu) ja ka «Kajakal» (2001, lavastaja Kaarin Raid). «Kirsiaia» oli Ugalas viimati, 1993. aastal lavale toonud Kaarin Raid ning nüüdsel lavastajal Andres Noormetsal oli tol korral täita üliõpilase Trofimovi roll. Niisiis on Tšehhov olnud aastate jooksul Ugala mängukavas väärikalt esindatud.