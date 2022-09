See kontsertorel on Suure-Jaanis ainus ja teiste Eesti maakirikute orelitega võrreldes silmapaistvalt heas mängukorras. Muu maailma jaoks on see instrument ehitusajastu ja Eesti orelimeistrite unikaalne esindaja. Pillil saab mängida ja ongi mängitud väga suurt osa maailma orelimuusikast.