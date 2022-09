Sürgavere kodukandipäeval esinesid Ukraina ja Eesti lapsed

Päeva liigutavaim hetk oli külavanem Eve Soopa kinnitusel Eesti ja Ukraina laste esinemine, mille olid lavastanud Sürgavere spordihoones peatuvad ukrainlannad, aga ka Sürgavere hümni video esitlus. "On imeline tõdeda, et hümni autorid on Sürgavere inimesed," toonitas Soopa. Sõnade autor on Heidi Raba ja viisi on loonud Grete Espenberg.