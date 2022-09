Olustverre tuli Eesti kündmise meistrivõistlustelt kaks tiitlit

Olustvere õppetalu juht Riho Kala ütles, et Jaagup Kask on väga asjalik, intelligentne ja täpne noormees. "Ta valdab asja ning tunneb huvi tehnika vastu," kiitis Kala.

​Seda, et Olustvere kooli poisid künnivõistlustel edu saavutavad, on tema arvates künnijuhendaja Elmut Lehiste aastakümnetepikkuse töö tulemus. Ta lisas, et kolmel õhtul käis poisse juhendamas mitmekordne Eesti künnimeister Jüri Lai.