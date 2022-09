Suure-Jaani servas on unistuste kodu

Kõrge heki pügamiseks tellitakse korvtõstuk ning see töö on peremehe teha.

Elina ja Allan Sassiadi kodu Suure-Jaani äärelinnas Oja tänaval on peremehe sõnutsi ideaalne: asutakse maal ja vaikuses, aga kesklinn on lühikese jalutuskäigu kaugusel. «Me ei ole kunagi mastaapset iluaeda rajanud ega püüdnud silma paista. Teeme nii, et endal oleks hea ja ilus elada,» ütles Allan Sassiad.