Presidendi juurde kippujaid jäi napiks

Viljandimaa omavalitsuste liidu juhiabi-nõunik Krista Ojamäe ütles, et valdade ja linna aiakonkurssidel on märksa rohkem tunnustust leidnud kodusid, paraku selgus, et tihti ei olnud nad nõus taotlema presidendi autasu. «Mitu ütles ära viimasel minutil. Konkursil osalemine on igaühe enda valik ja ka äraütlemine on aktsepteeritav,» rääkis Ojamäe. «Tegelikult on kõik konkurssidel edu saavutanud kodud ilusad. Olen alati kade nendele, kes leiavad aega, jaksu ning võimalusi oma kodu ilusaks muuta, eriti kui sellega kaasnevad terav silm ja hea maitse.»