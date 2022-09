Tillukese maja ümber ehitati suur ja ilus eramu

Krunt soetati 2003. aastal ning toona oli see üsna metsistunud aia ning väikese majakesega. «Läksime Eveliniga kohta ajalehekuulutuse peale vaatama,» meenutas Raivo Kondel. «Eakas perenaine vaimustus sellest, et ta koer meid väga sõbralikult vastu võttis ja saba liputas. Ta ütles kohe, et see koht on meie. Talle tehti hiljem veel pakkumisi, aga perenaine ootas, kuni me osturaha kokku saime.»