Nädala areng ⟩ Saadame õige roboti poodi

Alates neljapäevast saavad Viljandis kõik Euronicsi poest tehnikakaupa ostnud inimesed lasta selle Clevoni, endise Cleveron Mobility robotkulleril koduukseni toimetada. Cleveroni isejuhtivate masinatega on viljandlased muidugi juba nii harjunud, et see uudis paneb vaat et õlgu kehitama. Aastaid ju katsetatud ja nähtud. Andke midagi uut! Kus on teise korruse akna taha pitsakarbi ja raamatukogust laenatud teosega lendavad droonid? Arno Kütt, tehke ära!