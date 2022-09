Naiskodukaitse kutsub huvilisi tutvumisõhtule

Tutvumisõhtule on oodatud inimesed, kes otsivad vastuseid küsimustele, mis on Naiskodukaitse ning kuidas see riigikaitsesse puutub; kas huviline on õiges eas, et liituda; kas esimesena vasak või parem jalg; mis on naiskodukaitsja õigused, kohustused ja võimalused; kuidas relvata turvalisemasse Eestisse panustada; kuidas sõjalises riigikaitses kaasa lüüa ning mis inimesest kümne aasta pärast Naiskodukaitses saab.

Üritus toimub Zoomi keskkonna ning osalemiseks tuleb end digitaalselt kirja panna ning samal vormil saab anda märku, kui kuupäev ei sobi, kuid on soov kasutada järelevaatamise võimalust. Üritusega saab end kursis hoida ka selle Facebooki lehel.

Naiskodukaitse Sakala ringkonna esinaine Jane Koitlepp sõnas, et ei pea kartma, et kogu elu ainult veebi kolib, ning lisaks veebis toimuvatele tutvumisõhtutele korraldatakse jõudumööda ka selliseid, kuhu inimesed saavad kohale tulla. "Oleme tänavu teinud Sakala ringkonnas kaks sellist tutvumisõhtut, kuhu sai kohapeale tulla," kinnitas ta. "Kui vajadust ja nõudlust on, oleme muidugi valmis ka kontaktis kohtumisõhtuid korraldama."

Sakala ringkonnas ei ole plaanis ühtegi kontaktset tutvumisõhtut lähiajal korraldada, sest veebis korraldatavad infoõhtud töötavad väga hästi.

Koitlepa sõnutsi on Naiskodukaitsega liitumise huvi, mis aasta alguses pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale hüppeliselt kasvas, praeguseks veidi raugenud. "Siiski on tänavu tunduvalt rohkem liitujaid kui tavapäraselt," märkis ta. "Poole aastaga on Naiskodukaitsega liitunud üle tuhande naise."