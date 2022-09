Esinduslik hoone kuulub osaühingule Mulgi Arendus, kes on võtnud oma missiooniks renoveerida ja arendada ajahamba pureda jäänud ehitisi. Osaühingu juhatuse liige Rein Kessler on Sakalale öelnud, et tahtmine oli anda tänavalt paistvale seinale huvitavam kuub.