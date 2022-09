Eksituse tõttu teatas Eesti Energia klientidele fikseeritud hinnaga lepingu lõpetamisest

Fikseeritud hinnaga pakette lubas Eesti Energia enne tähtaega ja ühepoolselt mitte lõpetada. "Teeme endast kõik, et selliseid eksimusi edaspidi vältida. Saadame klientidele uue infokirja peagi ning selle keel ja andmed saavad olema õiged," ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos. "Eesti Energia peab oma lubadusest kinni ja klientide fikseeritud hinnaga pakette me ennetähtaegselt ühepoolselt ei lõpeta."

Sakala andmetel oli kirja saajate seas ka Viljandimaa inimesi. Üks BNS-iga ühendust võtnud Eesti Energia klient märkis, et tema sõlmis Eesti Energiaga fikseeritud hinnaga lepingu 2020. aasta 19. novembril ja selles on elektri hind kindlaks määratud 2023. aasta 31. oktoobrini. Lepingu järgi on elektri fikseeritud hind päeval 0,0718 senti ja öösel 0,0593 senti kilovatt-tunni eest. Neljapäeva õhtul tollele kliendile saadetud e-kirjast võis välja lugeda, et Eesti Energia arvab selle lepingu lõppenuks selle aasta 31. detsembriga ehk kümme kuud enne lepinguperioodi lõppu. (Sakala)