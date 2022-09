Eesti ojadel ja jõgedel on läbi aja arvele võetud rohkem kui tuhat paisu. Ajaloolised joonised näitavad, et Pöögle mõisa maadel on vesiveski asukoht märgitud juba 1688. aastal. Looduslikult kaunis ojakäärus on veskikivid jahvatanud sajandeid, ka Eesti Vabariigi algusajast on märkmeid möldri tegevuse kohta. Pöögle paisul muinsuskaitse väärtust siiski polnud.