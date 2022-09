Viljandi HC peatreener Marko Koks nentis enne mängu, et võttes arvesse, kui palju muudatusi on meeskonnas kahe viimase hooaja vältel olnud, ei saa vormi kohta midagi öelda enne, kui esimene kohtumine peetud. Nüüd, mil tuleristsed seljataga, leidis ta, et hullu pole midagi. «Kui me tulemuse välja jätame, siis see mäng tegelikult näitas, et me suudame ka see aasta kõrgetele kohtadele mängida,» lausus ta. «See mäng näitas ühtlasi, et meil tuleb veel vormi koguda ja platsil klapp leida. Oli aru saada, et see oli hooaja esimene mäng: selline rabe oli. Näha oli ka, et meil jäi kontrollmängudest puudu – mõni mängija polnud ikka juba ammu mänginud.»