Linnalt saab küsida toetust laste huvihariduskulude vähendamiseks

"Selle aasta üldine hinnatõus ning muidugi ka huvikoolide õppetasude tõus mõjutab kõige rohkem peresid, kus kasvab rohkem lapsi või kelle majanduslik olukord on keerulisem," ütles kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson. Seepärast tahetakse huvikoolide õppetasu vabastust meelde tuletada ning innustada lapsevanemaid taotlust tegema. "See ei pruugi ühes kuus olla suur, kuid mitme kuu peale kokku on siiski tuntav leevendus keerulises olukorras," lausus ta.