Penuja elanik Reet Paju rääkis, et tavaliselt toob tal poeg muruniitja jaoks bensiini, ent seekord augustis palus ta tolle töö ära teha väimehel. Väimees unustas kanistri koju ja ostis Alexela tanklapoest uue paksust punasest plastist originaalkanistri. Kodus vaadati üheskoos, et kuigi tangitud oli viis liitrit, jätkus kanistris bensiini vaid nelja liitri mõõtekriipsuni. Et kanister oli uus ja sealtsamast tanklapoest ostetud, ei sobinud ka mõte, et sissevalamise ajal võis kanister paisuda ning mõõtekriips seepärast petta.