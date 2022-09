Liidrikohta hoidev Kert Varik: lähme ja sõidame nii, nagu meie tase on

Küsimusele, kas nad sõidavad nüüd Saksamaale maailmameistritiitlit realiseerima, vastas oma parimat maailmameistrivõistluste hooaega tegev Varik: «Ega ma endale seda kogu aeg korrutada jõua – pean ikkagi säilitama külma närvi. Aga muidugi läheme ja loodame, et saame terveks. Lähme ja sõidame nii, nagu meie tase on. Ükspuha mis värvi medal on suur asi, arvestades, et Eestis on täiskasvanute motokrossis seni ainult üks maailmameistrivõistluste medal – kolmas koht (selle pälvisid 2004. aastal Are Kaurit ja Jürgen Jakk – toimetus).»