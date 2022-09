Muidugi ei ole pilt mustvalge ja kõik oleneb inimese keskmisest palgast, millest kõrvalekaldeid on igal pool. Ka Viljandis on väga erineva sissetulekuga inimesi, kuid mullu omavalitsustele laekunud tulumaksusummasid vaadates selgub, et Viljandi ja Tallinna kuldse sõõri vahe on kahekordne. Viljandi 16 651 elaniku kohta laekus linnale 2021. aastal tulumaksu 14 920 034 eurot. Tallinna kuldses sõõris Rae ja Viimsi vallas, kus on elanikke umbes 5000 võrra rohkem, laekus omavalitsusele tulumaksu enam kui poole rohkem: 22 199 elanikuga Rae vallas 32 040 002 ja 21 978 elanikuga Viimsi vallas 30 941 183 eurot.