Aastatel 2008-2009 lahvatanud ülemaailmse majanduskriisi aegu ütles reformierakondlasest peaminister Andrus Ansip oma üsna mõnitavana tunduva lause «Kui see on kriis, siis sellises kriisis ja krahhis ma tahaksingi elada!». Sõnades sellest Ansipi ütlusest ennast distantseeriv reformierakondlasest peaminister Kaja Kallas räägib küll võitlusest kriisidega, kuid ... Inimestele on lubatud elektrienergia ja gaaskütte hinna leevendust, tõsi, ning universaalteenusena fikseeritud hinnaga elektrit, aga ettevõtjatele on antud soe soovitus ise lahendus leida, et siis «kriisist veelgi tugevamalt väljuda».