RAAMATUARVUSTUS ⟩ "Eranuhke ei armasta keegi". Kõik on justkui oma kohal, aga mängu ilust jääb kõvasti puudu

Eesti on raamatus tõesti vaba ja vallatu ning eriti on seda hasartmängulitsentsi saanud Viljandi. Omal ajal laia maailma rändama läinud ja aastaid Ühendriikides elanud Paul Johanson on oma nime mugandanud Paul Johnsoniks ning otsustanud kodulinna naasta, sest väljamaine elu on end ammendanud. Ja muidugi on otsusesse segatud traagilised minevikusündmused, nagu sellise žanri puhul üsna kohustuslik.