Inimkond on loodusega järjest süvenevas ebaproportsionaalses tarbimissuhtes. Meie võime elada looduskeskkonna arvelt on ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri ning juba praegu näeme selle tagajärgi. Rüki galerii näitus on osa Biotoopia kunstiprogrammist, mille eesmärk on aidata vaatajal kunsti kaudu mõista, et biosfäär on kuhjunud probleemide lahendamises inimeste ja tehnoloogia ülioluline liitlane.