GALERII ⟩ Siia saagu kassid! Loomade heaolu keskusesse ehitati talgute korras metsikute kasside pelgupaik

Luige kinnitusel tulid Maakivist koostööpartnerid abipalvetele kiiresti vastu ning tal endalgi polnud vaja kaks korda mõelda, kui kutsuti sellises ettevõtmises kaasa lööma. Esiteks on heategevus nii talle kui ettevõttele oluline väärtus ning teiseks on ta ise suur kassisõber. "Ka meie kodus on kass, kes oli varem koduta," märkis ta. "Nüüd on tal soe kodu ja armastav pere. Teda me küll varjupaigast ei toonud, vaid leidsime lihtsalt puuriida alt."

Luik nentis reedel, et ainus ohukoht sellise töö juures on see, et tuled tööriistade ja -tahtega, aga lahkud tööriistade ja kassiga. "Teate, ma juba käisin hommikul sees neid vaatamas ja ..." sõnas ta naeruselt.

Teisipäeval ütles Luik, et suur osa tööst sai reedel tehtud ning kassimajad on sisuliselt valmis. "Üht-teist on seal vaja veel nokitseda," rääkis ta. "Lasita majad on ju standardlahendus, mitte mõeldud kasside elupaigaks, nii et läheme veel ja paigaldame näiteks luugid, et kassid saaksid sisse-välja käia. Kui juba töö ette võtta, siis teha korralikult."

Loomade heaolu keskuseks kutsutav koht Alustres on ka Varjupaikade mittetulundusühingu värske keskus. Plaanid enam kui seitsmel hektaril laiutava kinnistuga on suured. Esimesed elanikudki on seal olemas: peamajja sisseseatud kassitubadest on juba paarkümmend looma oma päriskodud leidnud.