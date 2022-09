Abja-Paluoja koolilapsed tõmbasid selga vormi

Koolivormi idee algataja Ave Grenberg, kes on ühtlasi Mulgi kultuuri instituudi juhataja, rääkis, et idee oli hakanud idanema lapse kevadisel arenguvestlusel, mil ta oli klassijuhatajale kurtnud muret, et laps armastab kanda ainult retuuse ja T-särke. «Pidevalt käis kemplemine riiete valiku üle,» lausus lapsevanem. Et kool on Mulgimaa pealinnas, sai koolivorm piirkondliku meki juurde ning on kaunistatud kaaruspaelaga.