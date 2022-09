Eestis jõudis avalikkuse ette uudis, et kallis elekter tõi Eesti Energia tütarfirmale suure kasumi. Elektri- ja soojusenergia ning vedelkütuste tootmise ja müügiga tegelev Enefit Power teenis eelmisel aastal 82 miljonit eurot puhaskasumit. Mulle meenub, et kui elektri hind alles hakkas hiidhüppeid tegema, kõneles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter kurva näoga telekaamerate ees, kuidas firma üldse ei tahaks hinda tõsta. Ta mõjus nii õnnetult, et tahtnuks talle lohutuseks väikese ülekande teha.