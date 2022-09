Kadri Paas: Eesti lapsed väärivad väärtustatud ja väärikaid õpetajaid

ÄSJA algas uus kooliaasta. Kahtlemata on hea, et COVID on taandunud ja saab jälle silmast silma tundi pidada. Paar vastikut viiruseaastat näitasid, kui oluline on inimeseloomale sotsiaalne lävimine, näost näkku rääkimine ja mängimine. Sest nagu üks raadioreklaam ütleb: mängides õpime ja areneme. Vähemasti COVID-it ei saa edaspidi ärevus- ja muudes vaimsetes häiretes süüdistada.