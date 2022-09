GALERII ⟩ Kahe nädala vältel selgusid Viljandi tenniseplatsidel põnevusmängudes maakonna meistrid

Viljandi tenniseelu edendaja, treener Ott Ahoneni sõnul on maakonna meistrivõistlusi juba mõni aasta peetud augusti lõpus ja septembri alguses, sest siis on läbi suve kestvad laste ja täiskasvanute laagrid Viljandis lõppenud ning väljakutel on rohkem vabu aegu. Tänavu soosis ka ilm turniiri: vaid ühel päeval ei saanud vihma tõttu mängida.